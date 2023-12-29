С 1 января автобусы «Крымтроллейбуса» выйдут на новые маршруты в Бахчисарае, Феодосии и Ялте

1 января 2024 года автобусы предприятия «Крымтроллейбус» выходят на новые маршруты. Фото: пресс-служба Минтранса РКБахчисарай: №1-1/2 «Бахчисарай – Белокаменное»; №1-7 «Бахчисарай – Шевченково»; №1-19 «Бахчисарай – Фурмановка».
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