ВСУ могут оказаться в огромном котле под Донецком? Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что после освобождения Доброполья российские войска смогут продвинуться к Славянску и Краматорску с юга, а при наступлении с двух направлений — замкнуть окружение Военный эксперт Дандыкин заявил о ….
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