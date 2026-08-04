Российский суд признал Степана Бандеру, ОУН* и УПА** пособниками нацистов

Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и признал деятельность Степана Бандеры, Организацию украинских националистов (ОУН)* (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Украинскую повстанческую армию (УПА)** (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) пособничеством нацистской Германии.