Российский суд признал Степана Бандеру, ОУН* и УПА** пособниками нацистов

Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и признал деятельность Степана Бандеры, Организацию украинских националистов (ОУН)* (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Украинскую повстанческую армию (УПА)** (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) пособничеством нацистской Германии.
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