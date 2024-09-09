Британская консервативная партия стремительно трансформируется в крайне правое движение

ЛОНДОН (ИА Реалист). Символ британской политической стабильности на протяжение последних двух столетий — консервативная партия — стремительно трансформируется в крайне правое движение, сопоставимое с антииммигрантской партией «Альтернатива для Германии», которая в прошлые выходные пришла к власти в немецкой земле Тюринги.