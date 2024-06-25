Россияне готовятся к летнему отпуску и планируют потратить много денег

Начался сезон отпусков, и многие россияне уже задумываются о том, как провести свой отпуск. Согласно опросу, проведенному компанией Avito Work среди более чем 7 тысяч работающих россиян, большинство (68%) планируют отправиться в отпуск этим летом.
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