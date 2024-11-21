Курская область оказалась среди лучших в реализации нацпроекта БКД

<p style="text-align:justify"><strong>Не так давно состоялся XVIII Международный форум «Транспорт России», в рамках которого зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин вручил награды лидерам в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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