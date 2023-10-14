Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Пятница 13-е: самые плохие вещи, которые происходили в России в этот день

Пятница 13-е: самые плохие вещи, которые происходили в России в этот день

Пятница 13-е. К этому дню мы относимся с предубеждением и опаской. Ничего хорошего от него мы не ждём.

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Комментарии
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Мила Тверская
хорошо, что публикация вышла14 числа, а то вчера бы ждали очередной катастрофы. Очень надеюсь, что этот &quot;черный&quot; список ими не пополнился.
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13 час.

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