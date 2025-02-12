Экономист Балынин: чтобы накопить на старость, нужно работать только официально

МОСКВА, 12 февраля, ФедералПресс. Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что для накопления средств на старость россиянам следует придерживаться трех базовых правил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии