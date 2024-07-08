Вышел первый трейлер фильма "Формула-1" с Брэдом Питтом в главной роли

Новый фильм с участием Брэда Питта обещает быть захватывающим. Первый трейлер уже вышел в свет. Фильм, который будет называться просто "F1", представляет собой высокобюджетный гоночный экшн с одним из самых узнаваемых актеров Голливуда - Брэдом Питтом в главной роли.