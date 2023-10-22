В Ростове-на-Дону на Западном заметили вооружённых людей с автоматом Калашникова

Полицейские донской столицы проверяют информацию о стрельбе в Железнодорожном районе.Неординарное событие случилось в субботу, 21 января, в Ростове-на-Дону в Железнодорожном районе на улице 2-я Баррикадная в районе дома № 30.
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