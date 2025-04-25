«По объектам в Харькове удары идут в режиме 24/7»: на Украине заявляют, что ВСУ столкнулись с самой крупной нехваткой ПВО с 2022 года

IRIS-TУкраинская сторона столкнулась с самой масштабной нехваткой средств ПВО с 2022 года. По крайней мере, об этом пишут украинские мониторинговые паблики, следящие за процессами «перехвата» российских дронов и ракет в различных регионах.
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