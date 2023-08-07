Для чего прибалты начали закрывать границы и выгонять русских

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ

А уже сегодня Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России. Проснись подляка,скоро и за вами очередь придёт. Не знаю правда нет писали про турчиновп? Жизнь сама убирает тех кто на земле не нужен. Кстати почему -то нет материалов о торжественной подготовке турчинова к отправке к степке???