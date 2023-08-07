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Для чего прибалты начали закрывать границы и выгонять русских

Для чего прибалты начали закрывать границы и выгонять русских

Интересные новости приходят из Прибалтики. Президент Литвы сообщает о готовности закрыть границы с Белоруссией, а тысячи русских собирается депортировать.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
А уже сегодня Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России. Проснись подляка,скоро и за вами очередь придёт. Не знаю правда нет писали про турчиновп? Жизнь сама убирает тех кто на земле не нужен. Кстати почему -то нет материалов о торжественной  подготовке турчинова к отправке к степке???
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2 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Может кто-нибудь сказать что-нибудь про  чёрного пастыря??? А то промелькнуло,что будто и нет его уже? В живых??
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Вячеслав Бареев
К сожалению , не сдох ещё . Надеюсь для него всё ещё впереди .
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