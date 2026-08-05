Не беритесь за тяпку и химию: как навсегда прогнать мокрицу с огорода

Четыре шага, которые помогут очистить грядки и теплицы. Мокрица 123RF/legion-media.ru Стелющиеся зеленые коврики с мелкими белыми цветами-звездами выглядят безобидно, но дачники знают: мокрица (звездчатка средняя) — один из самых агрессивных сорняков.