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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Трамп заявил, что хорошо ладил с Путиным

Трамп заявил, что хорошо ладил с Путиным

Он добавил, что между ними не было споров, которые могли бы привести к войне В интервью Bloomberg кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что у него сложились хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

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