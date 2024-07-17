Трамп заявил, что хорошо ладил с Путиным

Он добавил, что между ними не было споров, которые могли бы привести к войне В интервью Bloomberg кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что у него сложились хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.
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