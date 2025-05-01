Шмыгаль: Киев утвердил окончательные решения для подписания сделки с США Украинская сторона утвердила «окончательные решения» для подписания сделки с Соединёнными Штатами о минеральных ресурсах, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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