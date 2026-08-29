Путин заявил о большом количестве информационного мусора в интернете

Президент России Владимир Путин в субботу, 29 августа 2026 года, во время визита в Московский педагогический государственный университет отметил, что в интернете много недостоверной информации, и подчеркнул роль учителя в том, чтобы помочь школьникам в ней ориентироваться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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