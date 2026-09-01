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Тульские новости

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Отключение холодной воды затронет несколько улиц Тулы

Отключение холодной воды затронет несколько улиц Тулы

АО «Тулагорводоканал» информирует, что 2 сентября с 10:00 и до завершения ремонтных работ на участке улица Тимирязева — улица Буденного будет временно отключено холодное водоснабжение по следующим адресам.

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