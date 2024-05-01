AEI: фактические военные расходы Китая составляют $710,6 млрд

Американский институт предпринимательства (AEI) провел расследование, согласно которому фактические военные расходы Китая составляют 710,6 миллиарда долларов, что втрое выше официально заявленных Пекином цифр.
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