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AEI: фактические военные расходы Китая составляют $710,6 млрд

AEI: фактические военные расходы Китая составляют $710,6 млрд

Американский институт предпринимательства (AEI) провел расследование, согласно которому фактические военные расходы Китая составляют 710,6 миллиарда долларов, что втрое выше официально заявленных Пекином цифр.

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