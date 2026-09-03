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Аргументы и Факты

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Лавров заявил, что НАТО ищет поводы для своего искусственного существования

Лавров заявил, что НАТО ищет поводы для своего искусственного существования

Североатлантический альянс пытается сохранить своё искусственное существование и судорожно ищет новые поводы для этого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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