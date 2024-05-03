15 фото вещей, от вида которых олдскулы смахнут слезу

Признайтесь честно: бывало ли, что вы перебирали старые вещи, например, в кладовке у родителей и находили там своего рода привет из прошлого, от которого накатывала ностальгия и проступала слеза? Мы вас понимаем, поэтому захотели собрать в единую подборку фото предметов из прошлого, которые помним до сих пор:1.
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