Эксперты рассказали о причинах постоянного роста цен на кофе

Эксперты рассказали о причинах постоянного роста цен на кофеРекордный уровень биржевых цен на кофе гораздо сильнее влияет на стоимость напитка, чем колебания курса рубля; сейчас рынок переживает значительный рост цен на оба основных сорта кофе, объяснил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.