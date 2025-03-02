Эксперты рассказали о причинах постоянного роста цен на кофе

Эксперты рассказали о причинах постоянного роста цен на кофеРекордный уровень биржевых цен на кофе гораздо сильнее влияет на стоимость напитка, чем колебания курса рубля; сейчас рынок переживает значительный рост цен на оба основных сорта кофе, объяснил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
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