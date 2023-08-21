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Конор Макгрегор: «Мне не позволяют драться в декабре. Меня лишают средств к существованию!»

«Они не. они не позволят мне драться в декабре, дамы и господа. Вы видели, что случилось с Крисом Вайдманом? Представьте, какая это травма – я чувствую, что меня лишают средств к существованию.

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