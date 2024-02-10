Врач Белого дома при Обаме и Трампе призвал Байдена пройти тест на остроту ума

После доклада специального прокурора Роберта Хёра, который раскрыл неспособность 81-летнего президента США Джо Байдена вспомнить основные факты о своей жизни и карьере, американского лидера снова стали призывать пройти тестирование умственных способностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии