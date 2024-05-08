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Русские близко. Одна из самых безобидных, но при этом дерзких диверсий наших ребят, в самом сердце соседей

Русские близко. Одна из самых безобидных, но при этом дерзких диверсий наших ребят, в самом сердце соседей

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. У легендарного советского военного и государственного деятеля, дважды Героя Советского Союза, Сидора Артемьевича Ковпака, была цитата: «Наша борьба – частица всенародной борьбы.

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