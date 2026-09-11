Афанасьев предупреждает: тяжёлые рюкзаки вредят здоровью детей

Доктор Ардан Афанасьев из Санкт-Петербургского государственного университета предупредил о вреде тяжёлых школьных рюкзаков для детского здоровья.
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