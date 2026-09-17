«Я показал ваше истинное лицо»: таксист-провокатор Изадилла устроил истерику в Киргизии, куда его выслали из России

Телеканал "78 Депортированный из РФ аксист-провокатор Изадилла заявил, что пытался показать истинное лицо россиян.
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