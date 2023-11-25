Генеральная битва в зоне СВО уже идёт. После финала начнётся обвал фронта

Командир "Ахмата" Алаудинов предрёк переговоры России и Украины весной 2024 года. "За зиму вопросы с Авдеевкой и с некоторыми другими направлениями закроются, и начнётся обвал фронта украинского", - дополнил военный эксперт Суконкин.
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