Генеральная битва в зоне СВО уже идёт. После финала начнётся обвал фронта

Командир "Ахмата" Алаудинов предрёк переговоры России и Украины весной 2024 года. "За зиму вопросы с Авдеевкой и с некоторыми другими направлениями закроются, и начнётся обвал фронта украинского", - дополнил военный эксперт Суконкин.