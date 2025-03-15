Осторожно с деньгами: финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 марта 2025 года

Неделя с 17 по 23 марта 2025 года может быть непростой с финансовой точки зрения. Астрологи предупреждают о влиянии ретроградного Меркурия, который ослабляет интуицию, что может привести к ошибкам и денежным проблемам.
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