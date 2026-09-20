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Проба 2

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16 теплых историй из магазинов, которые подарили радостное настроение и запомнились надолго

16 теплых историй из магазинов, которые подарили радостное настроение и запомнились надолго

Поход в магазин — настоящая кладезь моментов, которые знакомы почти каждому. Аромат свежего хлеба, бабушка, которая решила взглянуть на симпатичного кассира, добрые поступки покупателей, ждущих в очереди вместе, редкие находки в секонде — из таких мелочей и складывается наше настроение.

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