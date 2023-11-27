Путин озвучит для всех пенсионеров сенсационную новость в декабре — эксперт

С начала 2016 года в России существует очень большая социальная несправедливость. С этого момента, под предлогом борьбы с последствиями экономического кризиса и по соображениям экономии средств федерального бюджета, в России была поставлена на паузу индексация пенсий работающим пенсионерам.
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