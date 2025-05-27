Супруги и микробиота: как бактерии полости рта связаны с тревогой и депрессией

Ученые провели перекрестное исследование с участием 1740 пар, состоящих в браке менее шести месяцев. Для оценки симптомов использовали опросники: Индекс качества сна Питтсбурга (оценка бессонницы); Опросник депрессии Бека; Опросник тревоги Бека.
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