МКБ - 11

17 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Интересно! Оказывается, кишечник человека связан с мозгом! Теперь понятно, почему некоторые люди думают жопой...Ученые из Италии ...
  • Михаил Е
    Самостоятельно размножаться мышам уже запретили? Или у них тоже демографический кризис, но южными-чумными решено не з...В ходе исследован...
  • Анатолий налетов
    Помогут ли эти советы?     Лишь всё дороже сигареты!Исследователи реш...

Супруги и микробиота: как бактерии полости рта связаны с тревогой и депрессией

Супруги и микробиота: как бактерии полости рта связаны с тревогой и депрессией

Ученые провели перекрестное исследование с участием 1740 пар, состоящих в браке менее шести месяцев. Для оценки симптомов использовали опросники: Индекс качества сна Питтсбурга (оценка бессонницы); Опросник депрессии Бека; Опросник тревоги Бека.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх