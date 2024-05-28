Певица Мадонна сблизилась с боксером Ричардом Риакпроэ

Американская певица Мадонна спровоцировала слухи о новом романе. Об этом сообщает издание The Sun. Инсайдер из окружения знаменитости заявил, что 65-летняя Мадонна стала часто общаться с 34-летним британским боксером Ричардом Риакпроэ.