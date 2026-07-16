Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Адмирал Редер: что немецкий командующий ВМФ писал про советский плен

Адмирал Редер: что немецкий командующий ВМФ писал про советский плен

В мае 1945 года, когда последние залпы войны уже отгремели, а Берлин лежал в руинах, перед советскими властями встал не только вопрос о безоговорочной капитуляции, но и о судьбе тех, кто стоял у руля Третьего рейха.

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