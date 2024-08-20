Нижегородский блогер-инцел Поднебесный отрицает секс со школьницей

Нижегородец Алексей Поднебесный доигрался: эпатажный блогер задержан по подозрению в педофилии.Нижегородский блогер Алексей Поднебесный задержан по подозрению в интимной связи с петербурженкой, которой всего 15 лет.
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