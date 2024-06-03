Крупная сеть российских продуктовых магазинов лишилась возможности принимать безналичную оплату

Телеграм-канал Mash сообщает, что в сети магазинов «Верный» по всей России произошел массовый сбой платежных терминалов, из-за чего на протяжении трех дней клиентам приходится расплачиваться исключительно наличными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии