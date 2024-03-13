Российские военные провели ночной рейд на правый берег Днепра в Херсонской области, уничтожив несколько позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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