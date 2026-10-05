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Zivert назвала хейтеров глупыми после критики ее выступления в образе Джексона

Zivert назвала хейтеров глупыми после критики ее выступления в образе Джексона

Певица Юлия Зиверт, известная как Zivert, жестко отреагировала на атаку хейтеров после исполнения хита Майкла Джексона Thriller во время сольного концерта в Санкт-Петербурге.

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