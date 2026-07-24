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Царьград

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СНБО Украины заблокировал YouTube-каналы русских исполнителей

СНБО Украины заблокировал YouTube-каналы русских исполнителей

Центр противодействия дезинформации при СНБО подтвердил блокировку YouTube-каналов русских артистов, таких как Басков и Лорак, на территории Украины.

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