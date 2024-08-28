Чистая прибыль «СПБ биржи» по МСФО сократилась на 17,5% в первой половине года

По итогам первой половины 2024 года чистая прибыль «СПБ биржи» сократилась до 511,5 миллионов, что на 17,5% меньше показателя прошлого года за аналогичный период, который составлял порядка 620 миллионов рублей.
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