15 простых секретов, которые помогут купить удобную и качественную обувь

Иногда кажется, что выбрать подходящую пару обуви — целое искусство. Бывает, что невероятно удобные во время примерки туфли или ботинки позже начинают давить и натирать ноги, а потом у них и вовсе отваливаются набойки или начинают пузыриться стельки.