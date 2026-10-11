One Of Leonard Nimoy's First TV Show Roles Was Opposite Vincent Price

Before becoming the iconic Spock on "Star Trek," Leonard Nimoy had a small role alongside Vincent Price on a 1950s anthology show.
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