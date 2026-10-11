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One Of Leonard Nimoy's First TV Show Roles Was Opposite Vincent Price

One Of Leonard Nimoy's First TV Show Roles Was Opposite Vincent Price

Before becoming the iconic Spock on "Star Trek," Leonard Nimoy had a small role alongside Vincent Price on a 1950s anthology show.

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