Депутат Дубинский призвал отстранить Зеленского от власти по состоянию здоровья

После прошедшего Всемирного экономического форума в Давосе состояние украинского лидера Владимира Зеленского ухудшилось, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, которого подозревают на Украине в государственной измене.
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