Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

71 972 подписчика

Депутат Дубинский призвал отстранить Зеленского от власти по состоянию здоровья

Депутат Дубинский призвал отстранить Зеленского от власти по состоянию здоровья

После прошедшего Всемирного экономического форума в Давосе состояние украинского лидера Владимира Зеленского ухудшилось, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, которого подозревают на Украине в государственной измене.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх