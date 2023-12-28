Залужный выбрал тактику «мясных волн», у него не осталось других вариантов

Die Welt уверяет, что украинцы приберегли часть натовской техники на весну Константин Ольшанский Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Битва за Авдеевку идет третий месяц — наступательная операция началась 10 октября.
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