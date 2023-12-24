Гринева гордится мужем

Муж актрисы, фигурист Максим Шабалин, снял свой дебютный фильм «Времена года» о жизни балерины. Ирина Гринева с призом Международного фестиваля авторского кино в Гвадалахаре из личного архива Ирины Гриневой Муж актрисы, фигурист Максим Шабалин, снял свой дебютный фильм «Времена года» о жизни балерины Мариинского театра.
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