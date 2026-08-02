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Аргументы и Факты

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США и Израиль в опасности: Иран получил самое страшное оружие в мире

США и Израиль в опасности: Иран получил самое страшное оружие в мире

Эскалация со стороны США конфликта с Ираном может подтолкнуть его к созданию ядерного оружия и обеспечить для этого правовую основу, считает таиландский эксперт в сфере международных отношений, преподаватель Института исследования проблем мира Университета принца Сонгкхла Рустам Вансу.

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