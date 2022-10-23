Житель Жетысуской области разрезал на части и сдал автогрейдер в металлолом

Житель Текели разобрал автогрейдер и сдал его на металлолом. В пресс-службе департамента полиции Жетысуской области сообщили, что 20 октября в полицию Текели обратился владелец одного из городских ТОО, временно приостановившего свою деятельность.
Житель Текели разобрал автогрейдер и сдал его на металлолом. В пресс-службе департамента полиции Жетысуской области сообщили, что 20 октября в полицию Текели обратился владелец одного из городских ТОО, временно приостановившего свою деятельность.
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