Танкисты ВС РФ уничтожили немецкий Leopard и вытеснили ВСУ с занимаемых позиций

Экипаж танка под командованием рядового Александра Потехина оборонял один из населенных пунктов, когда противник значительно превосходящими силами при поддержке танков и БМП попытался прорвать оборонительный рубеж.
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