Заслуженный артист РФ Филипп Киркоров получил приятные сообщения с поздравлениями на День отца от дочери и сына.
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кто тому клоуну доверил вопитание детей?