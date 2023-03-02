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Хавбек ФК «Крыльев Советов» Рахманович оценил уровень футбола в РПЛ

Хавбек ФК «Крыльев Советов» Рахманович оценил уровень футбола в РПЛ

Хавбек «Крыльев Советов» Амар Рахманович рассказал, почему уровень РПЛ снизился в этом сезоне. Российское спортивное интернет-издание Sport24 сообщило, что хавбек ФК «Крылья Советов» Амар Рахманович заявил о снижении уровня РПЛ в последние годы.

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