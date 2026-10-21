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« Интер » одержал первую победу в ЛЧ за 5 матчей. Команда Кристиана Киву обыграла « Шахтер » дома со счетом 1:0 в 3-м туре общего этапа, играя в меньшинстве после удаления Алессандро Бастони.